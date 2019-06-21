21.06.2019 15:15
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Özel harekat polislerinden şehit kızına vefa

Özel harekat polislerinden şehit kızına vefa

Hatay'da görev yapan özel harekat polisleri, 8 yıl önce Elazığ'da intikal eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Murat Bulkan'ın kızını mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

Hatay'da görev yapan özel harekat polisleri, 8 yıl önce Elazığ'da intikal eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Murat Bulkan'ın kızını mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

2011 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken intikal eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru Murat Bulkan'ın Hatay'da ikamet eden kızı Edanaz Bulkan dünya evine girdi. Bulkan'ın, babası gibi özel hareket polisi Ali Eroğlu ile hayatını birleştirdiği mutlu gününde Hatay'da görev yapan özel harekat polisleri, vefa örneği göstererek, şehit kızını yalnız bırakmadı.

Şehit kızı Edanaz Bulkan evinden davul zurna eşliğinde gelinlik ile çıkarken sürpriz yapan özel harekat polisleri, evin önünde karşılıklı sıra oluşturarak gelin Bulkan'ın evden çıkışına eşlik ettiler. Gelin ve damat, davul zurna eşliğinde özel hareket polis memurlarının arasında oynadılar.

Bu görüntüler çevredeki vatandaşların cep telefonları ile kaydedilirken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. - HATAY
Kaynak: İHA
Kalp Krizi , Hatay , Güncel

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