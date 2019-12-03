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Özel harekat polislerinden uçak, gemi, metro ve arazide 'da nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personelinin 5 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı.

03.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:29Özel harekat polislerinden uçak, gemi, metro ve arazide 'da nefes kesen tatbikat
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 376 özel harekat personelinin 5 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; uçak, metro, gemi ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 376 personelin katılımıyla 5 gün sürdü. Tatbikatta; uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı.

Tatbikat polis kamerasında

Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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