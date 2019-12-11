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Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

11.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:30Özel harekat polislerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Merzan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Polisleri taşıyan minibüs, bilinmeyen bir sebeple 6 metre yükseklikteki istinat duvarından şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 polis memuru, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, hastaneye gelerek tedavi gören polis memurlarını ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, "Bugün Mezran bölgemizdeki yeni özel harekat binamızda çalışma yapan özel harekat görevlilerimiz şehir merkezine inerken, aracın kayması sonucu trafik kazası yaptılar. 3 arkadaşımız hafif yaralı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.
(Mimar Kaya/İHA)

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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