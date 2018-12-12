Özel Harekat Şube Müdürü Bayar, Voleybolcularla Buluştu

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39

Hakkari Polis Gücü Kulübü Başkanı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.Polisevi'nde düzenlenen yemek programında sporcularla sohbet eden Bayar, takıma başarı temennisinde bulundu.Bayar, Hakkari Gençlik Merkezi Spor Kulübü Antrenörü Fahri Güldal ve voleybolcuların da katıldığı programda sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.