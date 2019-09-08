Özel harekat şube müdürü kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği de dün Ömerli ilçesinde Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden PKK'lıların etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, dün Ömerli ilçesinin Kömürlü kırsal mahallesi ile Nusaybin ilçesinin Küçükkardeş kırsal mahallesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı. 'Şafak-127 Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva' ismi verilen operasyonda biri kadın 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Biri kadın, ikisi erkek olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 Kalaşnikof şarjörü, 125 fişek ele geçirilmiştir. Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın kanı yerde kalmamış olup, bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceğini bilinmelidir."

Açıklamada ayrıca dünkü çatışmada yarılanan güvenlik korucusunun da tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

