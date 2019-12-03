Haberler » Güncel » Özel harekatçılar araziye indi - Haber

Özel harekatçılar araziye indi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor.

03.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:33Özel harekatçılar araziye indi
Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan," Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu da Türkiye'nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 376 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 376 kişilik ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro, operasyonları, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. Ekipler, poligonlara atış, zırhlı araç ve helikopterle atış yaptı. Senaryo gereği, rehine kurtarma operasyonu da yapan özel harekatçıların tatbikatları devam ediyor.

"365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar"

Tatbikatı yakından takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Bu arkadaşlar Afrin'de Güneydoğu'da Türkiye'nin her tarafından görev yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48 Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı - Haber
12:48 Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor - Haber
12:48 ABD Başkanı Trump: "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi... - Haber
12:48 ESOGÜ cinayetleri sanıklarının "silahlı tehdit" davasında karar - Haber
12:48 Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
20:28 Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 12:51:38