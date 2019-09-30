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(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

Fatih'te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti.

30.09.2019 09:32
Fatih'te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti. İddiaya göre vatandaşları haber vermesine rağmen sedye çıkarmanın yasak olduğu gerekçesiyle hastaneden 20 dakika boyunca kimse gelmedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Fatih'te 26 Eylül'de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre elinde EKG sonuçlarıyla birlikte yolda yürüyen yaşlı adam bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere yığılmasının ardından yanına koşan çevredeki vatandaşlar, yakında olan bir özel hastaneye giderek yardım istedi.

Edinilen bilgilere göre hastane çalışanları, hastaneden sedye çıkarmanın yasak olduğunu belirtti. Bunun üzerine vatandaşların tepki göstermesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra hastaneden gelen personel olay yerinde kalp masajı yaptı.

Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından getirilen sedyeyle hastaneye kaldırıldı. İddialara göre kalp krizi geçiren adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi

Kalp Krizi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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