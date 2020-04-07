Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Özel hastaneden istihdama destek

Antalya'nın Kepez ilçesinde hizmet veren OFM Antalya Hastanesi, yaşanan küresel krize rağmen hiçbir sağlık çalışanını işten çıkarmayacaklarını, çalışanların maaşını önümüzdeki aylarda da ödemeye devam edeceklerini duyurdu.

07.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:02
Özel hastaneden istihdama destek
Antalya 'nın Kepez ilçesinde hizmet veren OFM Antalya Hastanesi, yaşanan küresel krize rağmen hiçbir sağlık çalışanını işten çıkarmayacaklarını, çalışanların maaşını önümüzdeki aylarda da ödemeye devam edeceklerini duyurdu. Hastane yönetim kurulu, alınan kararı sabah saatlerinde çalışanlarıyla tekrar paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün Pandemi ilan ettiği çok ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerine dikkat çeken Hastane yönetimi, böyle bir ortamda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğine dikkat çekti. Hastane yönetimi, yaptıkları basın açıklamasında, "Salgın tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu halini almıştır. Korona virüsün küresel çapta yayılmasının ülkemize ve sektörümüze etkilerini takip etmektesiniz. Tüm toplumu tehdit eden ciddi bir salgın hastalıkla mücadele içindeyiz. Bu ortamda herkesin üzerine düşen görevleri yapmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Korona virüs salgını devam ederken, halkımızın başka ciddi sağlık sorunları da tedavi ve çözüm beklemektedir. Bir taraftan salgın hastalıkla mücadele ederken, diğer taraftan hastalarımızın güvenliğini sağlayarak, diğer acil çözüm isteyen sorunlarını da çözmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Hastane olarak tüm önlemleri aldık"

Özel sağlık sektörünün bu mücadelede ön saflarda yer alması gerektiğine vurgu yapılarak, "Biz Özel Sağlık Sektörü olarak bu mücadeledeki yerimizi en ön saflarda almak zorundayız. Ülkemizin istihdamın devamı noktasında gösterdiği çabaları hastane olarak destekliyoruz. Tüm ekibimizin sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak tüm önlemleri aldık. Bütün ekipman ve donanımımız; çalışanlarımızın güvenli çalışması için sağlandı. Bütün bu şartlara rağmen önümüzdeki aylarda, hiçbir çalışanımız işten çıkartılmayacaktır. Tüm çalışanlarımıza maaşlarını ödemeye devam etmeye, onları korumaya ve sahiplenmeye karar verdik. Sağlık ordusunun korkusuz neferleri olan çalışma arkadaşlarımızın, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanındayız" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Sabah, Kepez, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Özel hastaneden istihdama destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:18: İlaç yazdırmak için gittiği hastanede karantinada olduğu otaya çıktı - Haber 13:18: Afyonkarahisar'da sosyal mesafe kuralına uymayan 32 kişiye para cezası - Haber 13:16: Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Haber 13:16: Keşap Belediye Başkanı Emür, telekonferans yoluyla basın toplantısı düzenledi - Haber 13:16: Tokat'ta koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler