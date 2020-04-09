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Özel Hastaneler Koronavirüs Tedavisinde Ücret İsteyemeyecek

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yapıldı. Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Özel Hastaneler Koronavirüs Tedavisinde Ücret İsteyemeyecek
Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişiklik yapıldı. Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

Ücret Alınmayacak!

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni acil hal tanımı SUT'ta şu şekilde yapıldı:

Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

SUT'un "ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri" başlığı altındaki 1.9.3. maddesine "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri" eklendi.

8 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 38.226 oldu. Toplam can kaybı ise 812'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.492, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.846 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 995 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 247.768 olduğu açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar ve uzmanlar aşı üretmek için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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