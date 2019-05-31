'Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklik

Kaynak: DHA

ÖZEL Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, özel hastanelerin hem kendi aralarında, hem de ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile birleşmesine imkan tanındı. Özel hastaneler uzman hekim kadrolarını, aynı il sınırları içerisindeki başka özel bir hastaneye devredebilecek. Özel hastanelerin devri için 'aktif olarak faaliyet göstermesi şartı' kaldırılırken, tıbbi cihazlar ve uzman hekim kadroları da birlikte devredilecek.'Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliğin amacı, sağlık hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması olarak açıklandı. Yapılan değişikliğe göre özel hastaneler aynı ildeki veya başka bir ildeki özel sağlık kuruluşları ile ya da özel hastaneler ile birleşebilecek. Ancak birleşmeye Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı planlamalara uygun olması halinde izin verilecek. Özel hastanelerin birleşmesi durumunda, ruhsatlarında kayıtlı yatak sayıları ve kadro sayıları da toplanarak birleştirilecek. Birleşme veya taşınma işlemine Sağlık Bakanlığı uygun görürse izin verilecek. Özel hastanelerin taşınma ve birleşme talepleri değerlendirilirken, sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alınacak.5 YIL İÇİNDE BİRLEŞME VE TAŞINMA TAMAMLANACAKBirleşme veya taşınma amacıyla başvuran özel hastaneler, en geç 2 yıl içerisinde ön izin belgesi ve ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren de 5 yıl içerisinde ruhsat belgesi alarak, birleşme veya taşınma işlemlerini sonuçlandırmak zorunda olacak. Ön izin belgesinin alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde adres değişikliği yapılmak istendiği takdirde, Bakanlık ek süre verilmeksizin ön izin adres değişikliğine izin verebilecek. Birleşme veya taşınma talebinde bulunan özel sağlık kuruluşları, bu işlemler tamamlanmadan yeni bir birleşme veya taşınma talebinde bulunamayacak. Özel hastane ile birleşme işlemi tamamlanan özel sağlık kuruluşlarının yeniden ayrılmasına izin verilmeyecek.UZMAN HEKİM DEVRİNE İMKAN TANINDIYönetmelik değişikliğiyle ayrıca özel hastanelere uzman hekim kadrolarını aynı il sınırları içerisindeki özel bir hastaneye ve tıp merkezine devredebilme veya karşılıklı olarak uzmanlık dalını değiştirebilme imkanı tanındı. Bu şekilde kadro devri veya değiştirilmesinde hastanenin toplam uzman hekim kadrosunun en fazla yüzde 10'una kadar izin verildi. Yüzde 10'un üzerindeki devir ve becayiş işlemleri için Bakanlıktan izin alınması gerekecek. Ancak hastane ve tıp merkezi, faaliyete devam etmesi için zorunlu asgari uzman hekim kadroları ile özellikli ünite ve birimlerin asgari uzman hekim sayılarını devredemeyecek. Kadro devri işlemleri il ve ilçe müdürlüklerince Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) üzerinden sonuçlandırılıp, Genel Müdürlüğe bildirilecek. Kadro devri veya becayiş yapan özel hastane ve tıp merkezi, kadro devri veya becayiş yaptığı uzmanlık dalında sözleşme ile hekim çalıştıramayacak.KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ İŞLENEBİLECEKYönetmelik ile ayrıca emekli hekimlerin özel hastanelerde çalışabilmesine yönelik de düzenleme yapıldı. Yaş haddinden emekli olan hekimler ve yan dal uzmanlığı olan emekli uzman hekimler, istedikleri özel hastanede yan dal kadrosu bulunmaması veya mevcut yan dal kadrolarının dolu olması halinde ana dalda çalışabilecek. Hekimin çalışma belgesinin onaylı örneği, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla görebileceği bir şekilde asılacak.Yine yönetmelikte yapılan değişikliğe göre özel hastanelerde kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir şekilde ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılıp işlenecek. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine, istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi zorunlu olacak.HASTANE DEVRİ İÇİN 'AKTİF ÇALIŞMA' ŞARTI KALDIRILDIBakanlığın yönetmelik değişikliği ile getirdiği diğer önemli düzenleme, özel hastanelerin devri konusunda oldu. Devir için gereken 'aktif olarak faaliyet göstermesi şartı' kaldırıldı. Mevcut yönetmelikteki 'Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde' ibaresi çıkarıldı, onun yerine 'Özel hastanelerin bu yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde' ibaresi getirildi.HASTANE İLE HEKİM VE CİHAZ DA DEVROLACAKÖzel hastaneler, Bakanlığın izni ile başka özel hastaneye devredilebilecek. İl dışına ve birden fazla sağlık hizmet bölgesi olan illerde bölge dışına ünite ve merkez devri, Bakanlık uygun bulursa yapılacak. Ünite ve merkez devri yapılırken, Bakanlıkça belirlenen tıbbi cihazlar ve uzman hekim kadroları ile birlikte devrolacak. Devir alınan ünite ve merkezler en geç 2 yıl içerisinde faaliyete başlamak zorunda olacak.YATAK SAYISINI ARTIRMA ŞARTLARI DEĞİŞTİYönetmelik değişikliği ile özel hastanelerin yatak sayısının artırılması konusu da yeniden düzenlendi. Hasta yatağı ve yoğun bakım yatak sayılarının artırılmasına Bakanlık, sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetlerini, uzman tabip dağılımı ile özel hastane ve ildeki toplam yatakların kullanım oranlarını dikkate alarak izin verecek. Ancak yoğun bakım yatak sayısı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30'unu geçemeyecek.VAKIF ÜNİVERSİTELERİ HASTANELERİ İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEKYönetmelikte vakıf üniversitelerine ait hastaneler ile ilgili düzenlemeye de gidildi. Vakıf üniversitelerine ait hastaneler, mevzuattan kaynaklanan muafiyetleri saklı kalmak kaydıyla yönetmelikte belirlenen standartlara uyacak. Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin ruhsatları üniversitenin adıyla düzenlenecek ve hastane yalnızca üniversite tarafından işletilecek. İşletme hakkı kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel kişilere hiçbir şekilde devredilemeyecek. Ancak getirilen düzenlemeye göre vakıf üniversiteleri hastaneleri ile özel hastaneler arasında belli şartlar dahilinde işbirliğine gidilebilecek.İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEKLERTıp veya diş hekimliği fakültesi olup hastanesi bulunmayan ya da hastanesinde yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunmayan vakıf üniversiteleri, tıp ve diş hekimliğinde lisans eğitimi, tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi ile araştırma faaliyetleri için yeterli kapasite ve eğitim altyapısı bulunan özel hastaneler ile bütçeleri ayrı olmak şartıyla işbirliği yapabilecek. Vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel hastanelerde, üniversiteden doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri görev alabilecek. Vakıf üniversiteleri kadrolarında bulunan öğretim üyesi tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinin bulunduğu il dışındaki özel hastanelerde çalışamayacak.Hastane, uzman hekim kadrosunun YÖK'ün belirlediği asgari eğitim standardının altında olması halinde, kendi kadrosundaki başka bir uzmanlık dalı kadrosunu Sağlık Bakanlığı ile becayiş yoluyla değiştirebilecek.- Ankara