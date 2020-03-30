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Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın mecburiyeti ve çaresizliğini kullanarak onların ölüm korkusu ve kaygısı üzerinden haksız kazanç elde etme çabası, devletimiz...

30.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası
Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, özel hastanelerin acil servislerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın mecburiyeti ve çaresizliğini kullanarak onların ölüm korkusu ve kaygısı üzerinden haksız kazanç elde etme çabası, devletimiz ve halkımızla milli bir dayanışma sergilediğimiz bu günlerde son derece yakışıksızdır." ifadelerini kullandı.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yüksek ateş, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi gerekçelerle özel hastanelerin acil birimlerine başvuran vatandaşlardan ücret talep edildiğine dair derneğe bilgiler ulaştığını belirtti.
Hastane ruhsatı alan bir kurumun acil tedavi hizmetleri için ücret talep etmesinin yasal olmadığına işaret eden Demir, "Vatandaşlarımızın mecburiyeti ve çaresizliğini kullanarak onların ölüm korkusu ve kaygısı üzerinden haksız kazanç elde etme çabası, devletimiz ve halkımızla milli bir dayanışma sergilediğimiz bu günlerde son derece yakışıksızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Demir, özel hastanelerin, mesleki etik kurallarına ve mevzuata aykırı şekilde hastaların bilgisizliği ve mecburiyetini kullandığını belirterek, böyle hassas günlerde bu olayların görmezlikten gelinemeyeceğini ve cezasız bırakılamayacağını kaydetti.
Acil durumda gerekli müdahale yapılmadığında, hastanın hayatını kaybetmesi gibi telafisi mümkün olmayan durumların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Demir, açıklamasında "Korona kuşkusuyla herhangi bir özel hastaneye giden kişiye, ödeme yapmasını beklemeksizin müdahale edilmelidir. Vatandaşların özel hastanelerin acil birimlerinde bile ödeme yapmaksızın hizmet alamayacakları intibası yerleştirilmesi, sosyal devlet ilkesine aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Orhan Demir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası - Haberler

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