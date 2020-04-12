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(Özel) 'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kocaeli-İstanbul sınırında denetimlerini arttıran polis ekipleri, evrakları olmayan vatandaşlara para cezası kesti.

12.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:06
(Özel) 'Hastaneye gidiyorum' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kocaeli- İstanbul sınırında denetimlerini arttıran polis ekipleri, evrakları olmayan vatandaşlara para cezası kesti. "Hastaneye gidiyorum" diyen 2 vatandaş da ceza yemekten kurtulamadı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile hafta sonunda 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ardından Kocaeli-İstanbul sınırında denetimlerini arttıran emniyet ekipleri, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin geçişine izin verdi. Sokağa çıkma yasağından muaf olmayan kişilere ise cezai işlem uygulandı.

"Hastaneye gidiyorum" dedi, ceza yemekten kurtulamadı

Kocaeli-İstanbul sınırında durdurulan bir araçta bulunan iki kişi, Kartal ilçesinde bulunan bir hastanede yakınlarının tedavi gördüğü gerekçesiyle yola çıktıklarını söyledi. Polis ekiplerinin evrak istemesi üzerine hiçbir belge gösteremeyen iki kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Hıfzıssıhha Kanunu ve İller İdaresi Kanunu'na göre hakkında işlem yapılan gençler ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emniyet güçlerinin "İzin belgeniz varsa geçebilirsiniz. Biz kanunları uyguluyoruz" sözleri üzerine bir genç, "Sen o cezayı bana yazdın. Ben o cezayı nasıl ödeyeceğim. Kurban olayım sana. Ben şimdi kaç para ceza yedim. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Evrak yok. Sağdan devam edebilirdik. Ceza yazmanızın anlamı ne yani, onu anlamıyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, Güncel
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