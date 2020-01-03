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(Özel) Hayatını kurtardığı kedi 'Muzo' işletmesinin maskotu oldu

Manisa'da, otomobilin ezdiği yaralı kediye sahip çıkarak hayatını kurtaran esnaf, ismini 'Muzo' olarak verdiği sokak kedisine 4 yıldır bakıyor.

03.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:02 (Özel) Hayatını kurtardığı kedi 'Muzo' işletmesinin maskotu oldu
'da, otomobilin ezdiği yaralı kediye sahip çıkarak hayatını kurtaran esnaf, ismini 'Muzo' olarak verdiği sokak kedisine 4 yıldır bakıyor. Sahibinin işlettiği çay bahçesinde kalan kedi Muzo, işletmenin de maskotu oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kocatepe Mahallesi Spil Dağı Milli Parkı yolunda otomobilin ezdiği yaralı haldeki yavru kediyi sahiplenen Güri Seven (63), hayatını kurtardığı kedisiyle dostlukları 4 yıldır sürüyor. Yaralı halde gördüğü kedinin içler acısı durumuna kayıtsız kalmayan Seven, yaralarını sardığı sokak kedisine Spil Dağı yolu üzerinde işlettiği çay bahçesinde bakmaya başladı. İsmini 'Muzo' olarak verdiği kedinin düzenli olarak bakımını yaparak, veteriner masrafını karşılayan Seven, kedinin sağlığına kavuşmasını sağladı. Aşıları da yapılan kedi, işletmenin de maskotu oldu. İşletmeye gelen müşterilerin ilgi odağı olan kedi 'Muzo', obez oluşuyla da dikkat çekiyor.

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin kendilerini çok üzdüğünü ve hayvanların öldürülmesini istemediklerini kaydeden Güri Seven, "Bu kedi yavru iken bir otomobilin altından çıkardık. Sakatlanmıştı. Baktık ve tedavisini yaptık. Şuan halen daha bakıyoruz. Çok da seviyoruz. Kedileri ve hayvanları öldürenleri görünce çok üzülüyorum. Hayvanların ölmesini istemiyoruz. Hayvanları seviyoruz. İnsanlarımız yemeklerini çöpe atmasın. Kedi ve köpeklerin yiyeceği bir yere bıraksın istiyoruz. Şuan kedinin sağlık durumu çok iyi. Kışın sobanın yanında uzanarak ısınıyor. Gelen müşterilerde çok seviyor. Buradan başka hiçbir yere gitmiyor. Biz de alıştık çok seviyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Yaşam

Kaynak: İHA

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