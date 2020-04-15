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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı

Boşanma davası devam eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, bir süre sosyal medya hesabını kullanmama kararı aldı.

15.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:35

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdi. Erken bunun yanı sıra sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.

"SOSYAL MEDYAYA GİRMEYECEĞİZ BİR SÜRE"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Ece Erken, oğluyla dans ettiği bir video paylaşarak "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz, diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre... Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için" dedi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı

EVLİ SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Ünlü sunucu Ece Erken, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadı. İlişkisini canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine program sunduğu Beyaz TV'den istifa etti. Her fırsatta ilişkisinin arkasında olduğunu söyleyen Erken, Instagram hesabından ilişkisini bitirdiğini söyledi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Etiketler: Magazin

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Yorumlar (3)
GAFFUR:sevimsiz mahlukat
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TOSUN:gutbay canim gelecek bahara gorusmek uzre. evli biri yine cikar karsina
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YAŞLI ADAM:bu hamlesi ile tekrar sosyal medya da ki yerini almış oldu.
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