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(Özel) Hırsız örümcek adam gibi tırmandı önce anahtar sonra lüks cipi çaldı

İstanbul'da inşaat firmasına pencereden giren şahıs buradaki dizüstü bilgisayarı ve otomobil anahtarını çaldı.

18.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:34(Özel) Hırsız örümcek adam gibi tırmandı önce anahtar sonra lüks cipi çaldı
'da inşaat firmasına pencereden giren şahıs buradaki dizüstü bilgisayarı ve otomobil anahtarını çaldı. Anahtarını aldığı lüks cipe binen şahıs oradan hızla uzaklaştı. Çalınan cip park halinde bulunurken, cipin anahtarları da çoraba saklanmış halde bir sokakta bulundu. Hırsızlık zanlısının örümcek adam gibi duvara tırmanıp önce anahtarı ardından lüks cipi çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan kısa sürede yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan olayda, bir inşaat firmasının penceresinden içeri örümcek adam gibi tırmanarak giren şahıs içeride bulduğu dizüstü bilgisayar ile araba anahtarını çaldı. Şahıs daha sonra anahtarını çaldığı lüks cipe atlayarak oradan uzaklaştı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Adının K.Ç. olduğu öğrenilen şahıs kısa sürede yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın çaldığı cip, Ahmet Yesevi Mahallesi Umman Sokak üzerinde park halinde bulundu. Cipin anahtarı ise cipe yakın bir civarda, çorap içerisine saklanmış halde bir trafonun yanında bulundu.

Çalıntı cip sahibine teslim edilirken, şüpheli K.Ç., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahsın inşaat firmasın tırmanarak girdiği ve cipi çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs tırmanarak iş yerine giriyor, dizüstü bilgisayar ve anahtarı çalıyor. Daha sonra iş yeri önündeki lüks cipe binip uzaklaşıyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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