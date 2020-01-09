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(Özel) Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı

Avcılar'da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden hırsızlık yaparak matkap çaldı.

09.01.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:17(Özel) Hırsızlık yaptıktan 1 saat sonra yakalandı
'da bir süre önce hapisten çıkan madde bağımlısı genç kadın, bir evden hırsızlık yaparak matkap çaldı. Şüpheli, 1 saat sonra da polise tekrar yakalandı. 17 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen kadının eve giriş ve çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi G-13'üncü sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma C. (32) isimli kadın, birkaç hafta önce hırsızlık yüzünden girdiği hapisten çıktı. Fatma C. bir evin 2'nci katına girip matkap çaldı. İhbar üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri gitti. Ekipler güvenlik kamerasından tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

17 ayrı suçtan suç kaydı çıktı

Fatma C. isimli kadın polis ekiplerinin çalışmasıyla 1 saat sonra suç aletleriyle birlikte yakalandı. Şüphelinin aralarında çok sayıda hırsızlığın da olduğu 17 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Bir süre önce hapisten çıktığı öğrenilen kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Eve giriş çıkışı güvenlik kamerasında

Fatma C.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Fatma C.'nin kafasına kapüşon geçirip eve girmesi daha sonra elindeki çuvalla birlikte evden çıkması yer alıyor. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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