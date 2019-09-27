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Hurdacılıktan antikacılığa

Hurda toplarken bulduğu tarihi eserleri biriktirip koleksiyon yapan Hüseyin Doğan antika olan hem sergiliyor hem ticaretini yapıyor.

27.09.2019 11:51

Hüseyin Doğan, Türkiye, Uşak, Yaşam, Ekonomi

Kaynak: İHA


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