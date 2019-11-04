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Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte tartıştıkları kişiyi darp etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, trafikte tartıştıkları kişiyi takip edip önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde isminin Serkan A. olduğu öğrenilen vatandaşı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.

04.11.2019 09:12

Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar. Sözlü tartışma yaşadıkları sürücünün yolunu kesen korumalar önce silah çekti daha sonra darp etti. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARACI TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre eşi ve çocuğu ile evinde gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı. Tartışma sırasında Serkan A.'nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.'nın önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Serkan A.'yı saldırganların elinden aldı. Sürücü ve ailesi büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar ise aşağıya inerek duruma tepki gösterdi. İki yakın koruma, ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Eşi ve çocuğunun yanında dehşeti yaşayan Serkan A. ise korumalardan şikayetçi oldu.

OLAYIN ÖNCESİNDE İMAMOĞLU'NU BIRAKMIŞLAR

İki korumanın olayın hemen öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nu Beylikdüzü'ndeki evine bıraktıkları öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte tartıştıkları kişiyi darp etti

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (5)
ENSAR:1 kereden bir şey olmaz
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ADALET KILICI:oha bu olaydan sonra imamoğlu kesin idam edilmeli
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ALP ASLAN:dövüyor ama çalışıyor
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KOMİK BİRİSİ:kesin yaşanmıştır
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