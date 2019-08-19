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Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı

Esenyurt'ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak için ortalığı birbirine katan kadın iş yeri sahibine pos cihazını fırlattı. İş yeri sahibi ise kadına copla vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

19.08.2019 09:11
Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı

Esenyurt'ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak isteyen kadın, iş yeri sahibiyle tartışarak ortalığı birbirine kattı. Sarhoş olduğu iddia edilen kadın iş yeri sahibine pos cihazını fırlatırken, iş yeri sahibi ise kadına copla vurarak karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 10: 45 sıralarında Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde sarhoş olduğu öğrenilen bir kadın tekel bayine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan sarhoş kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.

POS CİHAZINI İŞ YERİ SAHİBİNE FIRLATTI

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

SARHOŞ KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri sarhoş kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Sarhoş kadın ve arkadaşlarının tekel bayini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının alkol alıp açmaya çalışarak iş yeri sahibiyle konuştuğu sonrasında ise arkadaşlarıyla gelerek tartışıp pos cihazını fırlattığı ve iş yeri sahibinin de copla karşılık verdiği görülüyor.

Veresiye içki almak isteyen kadın, tekel sahibinin kafasına pos cihazı fırlattı

Esenyurt, Polis, Tekel, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (12)
MRTKRC: içeriye atmak yerine rehabilitasyona gönderin bu insan hasta, herkesi içeriye atsak çare olmaz çıkınca yine yapar. . topluma kazandırmak lazım
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MURAT BUZDAĞLI: bunlar yarın öbürgün çocuk doğuracaklar. ülkenin başına bela edecekler.
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GERÇEKÇİ: alın size özgürlük alkolün zararı yok diyenler nasıl bir bağımlıysa artık gözü dönmüş kadının böyle özgürlük olacağına yanlız kalırım daha iyi ya bu kadın nasıl aile olacak nasıl anne olacak evladına bana kalırsa bu kadını alıp amateme götürüp tedavi etcen başka kurtuluş yok bu menetten herkse içip duruyor dozunu kaçırıyor Rabbim evlatlarımızı korusun
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Yazık ne kadını daha yaşı üniverste yıllarını yaşayan kız evladı bu, sadece gençliğin durumunu açığa çıkaran kızımız, kendimizi kandırmayalım ayakları üstünde duran kız çocuğu yetiştirecez derke Annelik nedir unutturuyoruz kızlarımıza, kaç kız çocuğu günümüzde anne olmak istiyor?burayı düşünelim bir çoğumuz lay lay lom larla üniverste yaşamı gönder bobiş gönder mami harcıyayım, arkadaşlarının yanında küçük düşmesin oğlum kızım devam.
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TİM0135: Bunlarmı çocuk doğurup yuvaya ana olacak. Neredeyse tüm kadınların derdi yeme içme gezme tozma,fırsat bulursa aldatma oldu artık. Kadına bakıyorsun anne babasının evinde kahvaltı yapacak zeytin bulamıyor,evlenince kocasıda yumuşak huyluysa,lüks yaşam aramalar, eş aldatmalar gırla!!!
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HALİT: Bu veresiye veriyor mu acaba
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MUSTAFA: Bu kadınların sosyal durumlarının gidişatı hiç hayra alamet değil Aile Anne olma gibi kavramlardan uzak başına buyruk bir hayat sürdürmekteler tabi hepsi için geçerli değil bu sözlerim ama başına buyruk hayat süren kadın sayısı oldukça yüksek 3vlenen Aile olan çocuk büyüten az 3vl3nenkerinde bir çoğu bir kaç yıl içinde boşanıyor.
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URFALI: Bela işte. . .
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SABİ: kadın mı? resmen çocuk bunlar çok yazık gerçekten. .
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SARI NURİ: yarın mahkemede beni taciz etti der kurtulur. sabah 11 de ne sarhoşluğu bu.
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