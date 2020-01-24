Haberler » Güncel » Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Haber

Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

24.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:39Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Genel Mehmet Uzun, kar küreme ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında ekiplerin aralıksız çalıştığını belirten Genel Sekreter Uzun, " Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekiplerimiz 6 ilçemizdeki sorumluluk alanlarımızda aralıksız çalışıyor. Sabah 09.00 itibari ile il genelinde 209 köy yolunun 1427 km'si kar yağışı nedeni ulaşıma kapalıydı. Ekiplerimizin çalışmaları neticesinde 29 köyümüzün 267 km'lik yolu ulaşıma açıldı ve ekiplerimiz halen yoğun bir çalışma içerisindeler. Şuanda ekiplerimiz, 12 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 beko lader, 5 pikap ile il ve ilçelerimizde ki köy yollarında hummalı bir çalışma içerisindeler" diye konuştu.

Genel Sekreter Uzun, yola çıkacak vatandaşlara uyarıda da bulunarak kış lastiklerini takmalarını ve araçlarında zincir bulundurmaları söyledi. - KARABÜK

Uzun Yol, Sekreter, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN 4. KATINDA YANGIN (1)
17:30  Kamyonetin çarptığı yaya öldü
17:30  "Hafter nasıl bazı ülkelerde tanınıyor,bunu anlamakta zorlanıyoruz"
17:30  Günün Özeti
17:30  Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi
24.01.2020 17:31:44