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Özel İdare tavuk çiftliği kurdu, huzurevi ve çocuk yuvasının yumurta ihtiyacı karşılanıyor

BARTIN İl Özel İdaresi tarafından 1 dönümlük alanda kurulan tavuk çiftliğinden elde edilen yumurtalar, huzurevi ve çocuk yuvasına bedava veriliyor.

08.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:54 Özel İdare tavuk çiftliği kurdu, huzurevi ve çocuk yuvasının yumurta ihtiyacı karşılanıyor

BARTIN İl Özel İdaresi tarafından 1 dönümlük alanda kurulan tavuk çiftliğinden elde edilen yumurtalar, huzurevi ve çocuk yuvasına bedava veriliyor.  Aynı alandaki 3 serayla da aynı kurumların sebze ihtiyacı gideriliyor.

İl Özel İdaresi Akçamescit Köyü'nde 3 dönümlük araziye tavuk çiftliği kurdu. 490 tavuğun beslendiği çiftlikte günde yaklaşık 400 yumurta alınıyor. Yumurtalar, Bartın'daki huzurevi ve çocuk yuvasına ücretsiz veriliyor. Aynı alanda kurulan 3 adet serada da ıspanak, turp, marul, patlıcan ve biber yetiştiriliyor.  Seralardan alınan ürünler de aynı kurumlarda,  500 personelin yemek yediği 2 yemekhaneye veriliyor.

Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, "2019 yılında İş-Kur'un toplum yararına çalışma projesi kapsamında bizlere verilen işçileri hem iş sahibi yapmak hem de  örnek bir çalışmaya imza atmak için tavuk çiftliğimiz ile seralarımızı kurduk. Tavuk çiftliğimiz ve seralarımız tamamen bakanlığın standartlarına uygun. Buradaki tavuklarımızdan günde 400 yumurta alıyoruz.Asıl amacımız kentte farkındalık yaratmak. İş-Kur'dan gelen işçilerimize kurslar da düzenledik. Kursu tamamlayan 7-8 aile,  tavukçuluk işini yapmaya başladı. Buradan aldığımız yumurtaları huzurevimiz ve çocuk yuvamıza vererek, fayda sağlıyoruz" dedi.

Kayış, "Şu anda projemiz başarıyla yürüyor. Seralarımızda yetişen sebzeleri 500 personelimizin yemek yediği 2 yemekhaneye vererek, günlük bin lira amorti etmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz de buraya gelerek, yapılan çalışmaları yakından görecekler" diye konuştu.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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