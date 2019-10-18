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Özel İdarespor'dan kupa maçı hazırlıkları

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 30 Ekim'de Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıyor.

18.10.2019 11:27Özel İdarespor'dan kupa maçı hazırlıkları
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 30 Ekim'de Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıyor.

Takımın sportif direktör Ahmet Erten, maç öncesi takımın maç öncesi Atatürk Stadı ve Özel İdare Spor Tesisleri'nde antrenmanları sürdürdüğünü söyledi.
Takımda morallerin üst seviyede olduğunu dile getiren Erten, Lig ve kupa maçında hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.
Erten, şunları kaydetti:
"Takım her geçen gün kendini daha da hissettiriyor. Eksikliğini hissettiğimiz kanatlara da yeni transfer yaparak bu eksikliğimizi giderdik. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren takımda moraller çok iyi. Hem ligde hem de kupa maçında hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz takımı bir üst lige çıkarmaktır."

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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