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(Özel) İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 yaralı

Beyoğlu Tarlabaşı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

06.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:18(Özel) İETT otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 yaralı
'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sularında Beyoğlu Tarlabaşı Unkapanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ-Taksim arasında yolcu taşıyan Yusuf T. idaresindeki 34 NL 8215 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hediye Aslan (40) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aslan yere yığılarak yardım bekledi. Yaralı kadının imdadına ilk olarak otobüs sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Hediye Aslan'ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücünün ifadesini aldı.

Kaza nedeniyle Unkapanı istikametinde bir süre trafik yoğunluğu meydana gelirken, otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan kadının yolun karşısına geçtiği bölgede yaya geçidinin ve yol kenarındaki demir parmaklıkların olmadığı görüldü. Kazanın ardından diğer vatandaşların da yaya yolu olmayan bölgeyi kullanması dikkat çekti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Tarlabaşı, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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