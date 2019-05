Kaynak: İHA

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nda iftarını Süleymaniye'de yapmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden tarihi kuru fasulyecilere akın etti. Süleymaniye Camii'ne asılan mahyaların gün batımıyla birleşen manzarası da havadan çekilen görüntüleriyle kendine hayran bıraktı.Ramazan ayında vatandaşların en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunan Süleymaniye Camii her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçi akınına uğradı. İftar yapmak için Süleymaniye'de bulunan kuru fasulyecileri tercih eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İftar için saatler öncesinden rezervasyon yapmak için Süleymaniye çevresine gelen vatandaşların bir çoğu boş yer bulamadı. Bazı vatandaşları ise yanlarında getirdikleri yiyecekler ile Süleymaniye Caminin bahçesinde iftarlar yaptı. Süleymaniye Camii'nin havadan çekilen görüntülerinde ise "İnfak Malı Arttırır" yazılı mahya kartpostallık görüntüler oluşturdu. Caminin gün batımında havadan çekilen görüntüleriyle oluşturduğu manzara ise izleyenleri kendine hayran bıraktırdı."Maneviyatı yüksek bir yer burada duygulanıyoruz"Her yıl Ramazan Ayında arkadaşları ile düzenli olarak Süleymaniye'de buluştuklarını ifade eden Serdar Demir, "Her yıl arkadaşlar ile düzenli olarak Ramazan ayında Süleymaniye'de buluşuyoruz. Ramazan ayının maneviyatını burada daha iyi hissedebiliyoruz. Süleymaniye Camisi ve çevresi gerçekten çok maneviyatı yüksek bir yer burada duygulanıyoruz. İstanbul'da Ramazan Ayı'nın maneviyatını her sene burada yüksek olarak hissediyoruz. Bu nedenle sürekli burada buluşma düzenliyoruz" şeklinde konuştu."Ramazan boyunca oturacak yer bulmak zor"On bir ayın Sultanı Ramazan ayında Süleymaniye Camii ve çevresinin iftar nedeniyle çok kalabalık olduğunu vurgulayan Yüksel Canpolat, " Ramazan ayı Süleymaniye ve çevresinde çok renkli geçiyor. Buradaki maneviyat oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ramazan Ayında burası çok kalabalık oluyor, iftar yapmak için zor yer buluyorlar. Bir çok kişi yanına getirdiği yemeklerle Süleymaniye Caminin bahçesinde iftar yapıyor. Ramazan boyunca oturacak yer bulmak zor" dedi. - İSTANBUL Süleymaniye Camii