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(Özel) İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı.

03.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:10(Özel) İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti
Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.

Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü. Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.

ip atarak kurtardı

İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri Emre Yılmaz ve Serkan Coşan'ı kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.

Yürüyemeyen genci itfaiyeci sırtında taşıdı

Uzun süre çamurun içinde kaldığı için yürümekte zorluk çeken Emre Yılmaz'ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı. Dakikalarca Yılmaz'ı sırtında taşıyan itfaiyeci kıyıya getirdiği genci sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

"Islak olan tarafa geçmek istedik sonra battık"

Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri'ni görmek için Alibeyköy Barajı'na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, "Biz Alibeyköy Barajı'na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri'ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık" dedi. - İSTANBUL

Emre Yılmaz, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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3. Sayfa

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