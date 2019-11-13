Haberler » 3. Sayfa » (Özel) İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada - Haber

(Özel) İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Sultanbeyli'de binaya giren iki hırsız, el feneriyle katları inceledi, ardından bir evin önünde bulunan takım çantasını çaldı.

13.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:32(Özel) İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada
'de binaya giren iki hırsız, el feneriyle katları inceledi, ardından bir evin önünde bulunan takım çantasını çaldı. Şahısların çaldıkları takım çantasını 30 liraya sattıkları öğrenildi. Hırsızlık yapan şahıslar polis tarafından yakalanırken, hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerindeki bir binada geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Binaya giren iki hırsız el feneri ile katları gezerek binayı inceledi. Hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir evin kapısının önündeki takım çantasını çaldı. Hırsızlar daha fazla çalınacak eşya bulamayınca binadan ayrıldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerasına yakalanan 17 yaşındaki D.Y. ile 19 yaşındaki E.A.'yı Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi üzerinde fark ederek gözaltına aldı. Hırsızlar ifadelerinde çaldıkları takım çantasını 30 lira karşılığında tanımadıkları birine sattıklarını, sadece şahsın ikametini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine gösterilen ikamete giden polis, takım çantasını satın alan F.B.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerin ardından çocuk yaştaki D.Y. Çocuk Büro Amirliğine; E.A ve F.B ise çalıntı eşya ile birlikte Ahmet Yesevi Merkezine teslim edildi.

Hırsızların girdikleri binada takım çantası çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki hırsız girdikleri binada el feneri ile inceleme yapıyor. Daha sonra bir evin kapısının önüne duran takım çantasını çalıyorlar. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Battalgazi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:39 Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
10:34 Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 2 şahıs yakalandı
10:38 Arnavutköy'de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
10:32 İstanbul merkezli 8 ilde tütün kaçakçılarına operasyon: 11 tona yakın ürün ele geçirildi
10:36 Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
18:41 Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:41:22