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(Özel) Ilgaz güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor.

09.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:05(Özel) Ilgaz güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle 'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı Milli Parkı, güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı, Ankara, İstanbul gibi illere yakınlığı, ulaşımının da kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen kış turizm merkezleri arasında yer alıyor. Hafta sonu tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Ilgaz Dağı'nda çeşitli resmi kurum ve özel kuruluşlara ait tatil köyü ve konaklama tesislerinin yanında 800 metre ve bin 500 metre uzunluğunda iki adet pist yer alırken, iki telesiyej, bir teleski ile ziyaretçilere hizmet veriliyor. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğünce karla mücadele aralıksız yapılırken, yollar da sürekli açık tutuluyor. Ayrıca güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat boyunca kameralar ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölge gözetleniyor. Ilgaz Dağı'nda ayrıca bozayı, ulu geyik, kurt, tilki, yaban domuzu, karaca, tavşan ve su samuru gibi yaban hayvanları bulunurken, Türkiye'deki 9 bin 250 civarındaki bitki türünün de 10'da birini barındırıyor. - ANKARA

Ilgaz Dağı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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