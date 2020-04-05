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(Özel) İlkokul öğrencisi atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ilkokulu 2'nci sınıf öğrencisi, atık malzemelerden yaptığı eşyalarla 'Evde Kal Türkiye' mesajı verdi.

05.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:24
(Özel) İlkokul öğrencisi atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor
Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki ilkokulu 2'nci sınıf öğrencisi, atık malzemelerden yaptığı eşyalarla 'Evde Kal Türkiye ' mesajı verdi.

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve güvenlik amacıyla evlerinde kalan çocuklar derslerinden geriye kalan zamanlarını çeşitli etkinlikler yaparak değerlendiriyor. Tatvan ilçesinde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu da evindeki atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak çeşitli kullanım malzemeleri ve farklı resim teknikleri ile tablolara dönüştürüyor. Minik öğrenci Mualla Gülfem Kulu, EBA TV'den derslerini takip ettikten sonra boş zamanlarını evindeki ve önceden biriktirdiği atık malzemeleri çeşitli teknikler kullanarak geri dönüşüme kazandırıyor. Kulu, boş deterjan bidonlarından hayvan figürlü saksılar, kullanmadığı dergilerden kolaj yöntemi ile resim ve tablolar, çakıl taşları ve midye kabuklarından da çeşitli tablolar yaparak evinde geçirdiği zamanı değerlendiriyor. Minik öğrenci Mualla Gülfem Kulu, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak kullanım eşyalarına ve resim tablolarına dönüştürdüğü anların videolarını da sosyal medya hesabından paylaşarak korona virüs salgını nedeniyle evde de farklı ve güzel etkinliklerin yapılacağını anlatıyor.

Kulu, bazı resimlerin kenarlarına da 'Evde Kal Türkiye' yazıları yazarak sosyal izolasyona ve gönüllü karantina uygulamasına vurgu yapıyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Tatvan, Bitlis, Kulu, Güncel
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