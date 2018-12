Özel İnsanlar Hünerlerini Sergiledi

04 Aralık 2018 Salı 09:14



Nevşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezine devam eden engelli öğrencilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle hazırladığı müzikli eğlence programı büyük ilgi gördü.Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin el becerilerinin sergilendiği el sanatları sergisi fuaye salonunda katılımcıların beğenisine sunuldu. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadınlar Kolu Başkanı Ayşe Bilgiç ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve siyasi partilerin temsilcileri sergiyi gezerek, yetkililerden sergilenen eserlere ilişkin olarak bilgiler aldılar.Etkinliğin açılışında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, engelli kardeşlerimizin yaşadıkları meselelere karşı göstereceğiz ilgi ve çağın gerektirdiği şekildeki çözümler, temel insan haklarının bir gereği olmanın yanı sıra, insana ve topluma saygının da açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.Engelliler için devlet ve STK işbirliği artırılmalıSeçen daha sonra şöyle konuştu: " Yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümleyerek toplumsal üretime aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması ve desteklenmesi, sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Unutulmaması gerekir ki toplumda yaşayan her insan birer engelli adayıdır. Eğer konuya bu çerçevede bakacak olursak, engelli kardeşlerimizin sorunlarının hızlı ve etkin bir şekilde çözümünün gerektiği gerçeği de kendiliğinden ortaya çıkacaktır." dedi.Seçen, engellilerin yaşadığı sorunların devletin ilgili birimlerinin çözümünün yanı sıra sivil toplum teşkilatları, gönüllü kuruluşlar ve kişilerin de çabalarının da artık geçerli ve kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı. "Engellilerimizin toplumsal üretime katılmalarının sağlanması, hepimizin ortak bir görevi olmalıdır. Bugüne kadar alınan mesafede Nevşehir'deki sivil toplum teşkilatlarımızın çabalarının da önemli olduğunu ifade etmek isterim" diyen Seçen, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sizler bizim için her zaman çok ama çok önemlisiniz. Nevşehir'de engelli kardeşlerimizin öncelikli olarak eğitimlerinin sağlanmasının yanı sıra, becerilerinin değerlendirilmesine yönelik her türlü çalışmayı Nevşehir Belediyesi olarak desteklemeyi bundan sonra da sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Nevşehir Belediyesi olarak bugüne kadar yollar, parklar ve köprüler inşa ettik Bunları terazinin bir kefesine koysak bir de Özel İnsanlar Eğitim Merkezini diğer bir kefeye koysak inanın Özel İnsanlar Eğitim Merkezi daha ağır gelecektir. Yaşadığımız sorunların aşılmasında ve bugünlere gelmemizde sizlerin yaptığı hayır dualarının olduğuna yürekten inanıyorum. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyorum. Milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum."TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de özel insanların bakım ve hayata bağlanmasının ne kadar zor olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, engellilere yönelik etkin anlamda hizmet edenlere cennetin kapılarının sonuna kadar açık olacağına inandığını ifade etti."Engellileri anlamak sorunları aşmak demektir"Bu süreçte yapılacak tek bir şeyin olduğunu kaydeden Açıkgöz, "Özel insanların toplumda hak ettiği yerlere ulaşabilmesi adına dünya lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi çalışmalar yapıldı. Hale de bu anlamda çalışmalar aralıksız sürüyor. Öyle inanıyorum ki engelli kardeşlerimizi gerçek anlamda anlamaya çalışmak bu alanda yapılacak çalışmaların temelini oluşturuyor. Onları eğer toplum olarak anlayabilirsek bu yönde önemli bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Engelli kardeşlerimizi sadece yılın bri günü değil, yılın tüm günlerine yayarak onlara gönül kapımızın açık olduğunu bilinmesini istiyorum. Sizlerin yanında her zaman var olmayı bugün olduğu gibi yarınlarda da sürdürme kararlılığı içerisindeyiz" diye konuştu.Etkinlikte, Özel İnsanlar playback gösterisi yaptı. Şarkılar eşliğinde performanslarını ortaya koyan Özel İnsanlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Program sonunda, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen başta olmak üzere etkinliğe katılanlar Özel İnsanları başarılı gösterilerinden dolayı tebrik etti ve onlarla sohbet edip bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR