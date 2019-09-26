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Özel insanlar için çevre gezisi düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelli öğrenciler için çevre gezisi düzenlendi.

26.09.2019 15:43Özel insanlar için çevre gezisi düzenlendi
Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki zihinsel engelli öğrenciler için çevre gezisi düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde, zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan merkezden faydalanan engellilerin özgüven ve davranış problemlerinin çözümüne yardımcı olmak ve sosyalleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla çevre gezisi düzenlendi.

Özel insanlar, Kapadokya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ortahisar beldesinde düzenlenen geziye merkezde görevli eğitmenlerin nezaretinde katılırken, bu tür aktivitelerin bundan sonraki dönemde de devam edeceği belirtildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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