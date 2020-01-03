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(Özel) İstanbul Boğazı'nda korkunç olay kamerada

Haliç'teki Fener iskelesinden Şehir Hatları vapuruna binen 45 yaşındaki adam, seyir halindeyken vapurun arkasına geçerek denize atladı.

03.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:15 (Özel) İstanbul Boğazı'nda korkunç olay kamerada
'teki Fener iskelesinden Şehir Hatları vapuruna binen 45 yaşındaki adam, seyir halindeyken vapurun arkasına geçerek denize atladı. Vapurdan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı adamı bulabilmek için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.25 sıralarında Boğazı Karaköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan'da yaşayan tek çocuk babası 45 yaşındaki restoranlarda işletmecilik yapan Kadir Çamurcu, yıllar önce eşinden boşandı. Bu süreçte İstanbul'a yerleşen Çamurcu, başına kapı düşmesi sonucu hafıza kaybı yaşadı. Gördüğü tedavi sonrası iyileşen ancak hafıza problemleri devam eden adam, bu süre zarfında kimseyle konuşmayarak içine kapandı. Yalnız başına yaşamayı sürdüren Çamurcu, Pazartesi günü Üsküdar'a gitmek üzere Haliç Hattı'ndaki Fener iskelesinden Şehir Hatları vapuruna bindi.

Korkulukların arasından kendini denize bıraktı

Bir süre vapurda dolaşan Çamurcu, yaklaşık 20 dakika sonra vapurun arkasına yöneldi. Burada demir korkuluklara yaklaşan adam bir süre bekledikten sonra gemi Karaköy açıklarına geldiği esnada iki korkuluğun arasından kendini denize bıraktı. Vapurdaki vatandaşların olayı görmesi üzerine durum vapur görevlilerine bildirildi. Vapurda yapılan araştırmada Çamurcu'nun kimliğinin de bulunduğu cüzdanını atlamadan bıraktığı öğrenildi. Olayın ardından Çamurcu'nun kız kardeşinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarından şimdiye kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Aramaların İstanbul Boğazı dışında Marmara Denizi'nde de devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, İstanbul, Haliç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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