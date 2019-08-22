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(Özel) İstanbul Boğazı semalarında göç eden leylek sürüsü kamerada

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücü halinde sıcak bölgelere göç eden göçmen kuşlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi.

22.08.2019 09:29 (Özel) İstanbul Boğazı semalarında göç eden leylek sürüsü kamerada
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücü halinde sıcak bölgelere göç eden göçmen kuşlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi. Leyleklerin göçü adeta görsel şölen oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Afrika'dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden ve "baharın müjdecisi" bilinen leyleklerin, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcak bölgelere yolculuk yapmaya başladı. İstanbul Boğazı semalarında yüzlerce leylek ahenkle aynı yöne kanat açmasıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, boğaz üzerinde bir süre tur attıktan sonra Anadolu Yakasına doğru giderek gözden kayboldu. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Avrupa, Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

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