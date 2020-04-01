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(Özel) İstanbul'da 1.5 milyon değerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 torbacı tutuklandı

Beyoğlu'nda polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda ev, araç ve üstlerinde piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 340 adet satışa hazır toz esrar ile 13 kilogram toz esrar ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirilen 3 torbacı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde...

01.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
(Özel) İstanbul'da 1.5 milyon değerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 torbacı tutuklandı
Beyoğlu 'nda polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda ev, araç ve üstlerinde piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 340 adet satışa hazır toz esrar ile 13 kilogram toz esrar ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirilen 3 torbacı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticari yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki gün gelen bir ihbar üzerine Piyalepaşa Torpil Sokak üzerinde plakasız otomobille dolaşan bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etmişti. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın üstünden ve aracından 40 adet satışa hazır toz esrar ele geçirilmişti. Devam eden çalışmalarda ise bağlantılı diğer bir torbacının üstünde satışa hazır 40 adet toz esrar bulunmuş, Piyalepaşa Caddesi üzerindeki zula evine düzenlenen baskında ise 13 kilogram toz esrar ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirilmişti.

Operasyonun ardından gözaltına alınan Ogün İ., Mehmet Cüneyt A. ve Ramazan Y, Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştü.

Emniyette ifadelerinin alınan ve işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa
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