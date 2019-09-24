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Asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı

İstanbul'da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Kağıthane'de eğlence düzenleyen bir grup, pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anları ise kameraya kaydettiler.

24.09.2019 09:02

Kağıthane Çeliktepe ve Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak tamamı hoparlörden oluşan bir araçla semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları, asker arkadaşlarının havaya fırlattıktan sonra eğlenmeye başladı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Grup bir süre sonra araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Araçtakiler camlardan sarkarak trafikte motosikletle patinaj çekerken, magandalardan biri de yolu trafiğe kesti. Maganda eline aldığı pompalı tüfekle binaların arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha dörtlü sinyallerini yakarak yüksek gürültülü müziklerle sokak ve caddelerde konvoy halinde dolaşan grup, mega kentin göbeğindeki bir alana girdi. Magandalar biri burada kargo aracıyla diğeri de hafif ticari bir araçla "drift" yaptı. Gruptakilerden biri de araçla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

TRAFİKTE DRİFT YAPTILAR

Bahçelievler'de yine geçtiğimiz Cumartesi günü yine aynı saatlerde Yenibosna'da toplanan bir grup şehir magandası, yüksek gürültülü müziklerle açarak binlerce vatandaşın yaşadığı cadde ve sokaklarda konvoy halinde gezdi.

Magandalar vatandaşlara verdikleri rahatsızlık yetmiyormuş gibi bir de caddenin ortasında yanlama yaptı. Konvoylarını tamamlayan şahıslar, ellerinde meşalelerle caddenin ortasında müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında defalarca havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİSLER PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pompalı tüfekle ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Asker uğurlama eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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