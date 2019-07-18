18.07.2019 10:22
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İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı!

İstanbul'da tepki çeken görüntüler yaşandı. Beyoğlu'nda asker uğurlayan magandalar tabanca ile havaya ateş açtı. Çekmeköy'de ise tüneli trafiğe kapatan şahıslar havai fişekle terör estirdi.

Mega kentte celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için Beyoğlu'nda eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Magandalar semtte terör estirirken, Çekmeköy'de ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar tüneli trafiğe kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan gruptan bir süre sonra eli silahlı iki maganda ortaya çıktı. Havaya ateş açmaya başlayan magandalar, terör estirdi. Asker arkadaşlarını havaya fırlatan magandalar, kimsenin canını bir an olsun umursamadı.

HAVAİ FİŞEKLE TERÖR ESTİRDİLER

Çekmeköy Taşdelen'de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde ise yine bir grup şehir magandası, araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar bir süre sonra Taşdelen Tüneli'ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar asker arkadaşlarını havaya fırlattı. Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte "drift" yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı!
Kaynak: İHA
İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa

YORUMLAR (11)
SEVILAYYY61: BAK COK ACIK VE NET DIYORUM HERKESIN HEMEN POLISLERE HABER VERIP BUNLARI YAKALATIP BÜYÜK CEZALAR ALMALARINA YARDIMCI OLMALARI LAZIM !!!!!
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...: TRAFİK POLİSLERİ TRAFİKTE FİİLEN SUÇ İŞLEYENLERİN PEŞİNE DÜŞECEĞİNE SOTAYA YATIP ARAÇ ÇEVİRİYORLAR YADA PARK ETMİŞ ARAÇLARA CEZA KESİP BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR 155 İ ARIYORUM TELEFONUM İSMİM BELLİ ADAMLARA ADRES VERİYORUM BURADA PLAKASIZ ABART EKZOSLU MOTOR VAR DİYORUM BİR ALLAHIN KULU GELİP BAKMIYOR BU MOTOR PLAKASIZ ŞEKİLDE HALİ HAZIRDA EKZOSUNU BAĞIRTARAK GAZİOSMANPAŞA 500 EVLERDE FİNK ATIYOR BURADA EGZOSONU BAĞIRTARAK DOLAŞAN ÇOK ARAÇ VAR 155 İ ARIYORUM İLGİLENMİYORLAR
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: SENİ YÜCE YARATANA EMANET EDİYORUM ÇOOOOK AMA ÇOK GÜZEL KONULARA DEĞİNMİŞSİN. YÜCE YARATAN YAR VE YARDIMCIN YOLUN AÇIK BAHTIN AK, SAĞLIK VE MUTLULUĞUN HEEEEEP AMA HEP SÜREKLİ OLSUN. DURMAK DURDURULMAK YOK UÇARAK TA DEĞİL IŞIK HIZI YOLA DEVAM. TESPİTLERİN TAM DA DEDİĞİN GİBİ AYNEN KATILIYOR SENİ KUTLUYORUM.
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OSMANIN BABASI: alın size süzmeler
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KONYALI: Bunun adı teröristlik. Gittiğin yerde geber inşallah
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: BU REZALETLERİ ESKİDEN 4 AYDA BİR SEYREDERDİK ŞİMDİ HER AY BU REZALETLERİ SEYREDECEĞİZ KORKUMUZDAN ÖLÜP ÖLÜP DİRİLECEĞİZ SOKAKLAR ARTIK KORSANLARA KALDI. KORSANLAR İŞ BAŞINDA!
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN OĞLU TOLGA PAŞA: YAHU BUNLAR SALTABAŞ MI? BU NASIL SALTABAŞLIK? ÜLKEDE POLİS ZABITA KOLLUK KUVVETİ GALİBA YOK OLDU. NEREYE KAYBOLDULAR?BU NASIL İŞ? SAHİPSİZİZ VELHASIL!
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NURİ: artık metrobüs kuyruğunda yanlarsınız
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KRAL SAVCI: bunların topuna kazıklı voyvoda denk gelir inşAllah.
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MEHMETK: hiçbir ceza almazlar, alırlarsa da çok cüzi olacaktır. 100 tl gibi mesela. bu ülkede adalet hanım kızımızı katlettiler, birisi de partisinin ilk adı olarak kullanıyor. utanmalıyız!
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