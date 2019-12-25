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İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada

İstanbul'da bir sürücü seyir halindeki otomobilde çocuğunu kucağına alarak otomobil kullandırdı. Hem kendi hem de çocuğunun canını tehlikeye attığı o anları da sosyal medyadan paylaştı.

25.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:58

'da cadde üzerinde seyir halinde olan bir sürücü kucağına aldığı çocuğa direksiyonu tutturarak otomobil kullandırttı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Çağlayan Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı. Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu. Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi. Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.

İstanbul'da çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz sürücü kamerada

Kağıthane, Çağlayan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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YOLCU: Cekirdekten yetişiyor.
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İÇ SES: ağaç yaşken eğilir, küçükken direksiyona alıştıracaksın ki büyüyünce yabancılık çekmesin
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