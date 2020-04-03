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(Özel) İstanbul'da dükkanında basılan "torbacı berbere" adli kontrol

Fatih'de narkotimlerin korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan bir berber dükkanına düzenledikleri operasyonda, kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan içeriye girerek yakaladıkları "torbacı berber" ve 2 müşterisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:18
(Özel) İstanbul'da dükkanında basılan
Fatih 'de narkotimlerin korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan bir berber dükkanına düzenledikleri operasyonda, kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan içeriye girerek yakaladıkları "torbacı berber" ve 2 müşterisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle korona virüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek, vatandaşları korumak ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih Cerrahpaşa 'da genelgeye rağmen bir berber dükkanına şahısların girip çıktığına dair ihbar almıştı. Önceki gün saat 17.00 sıralarında Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'ndeki dükkana baskın yapan narkotimler, kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan sürünerek içeriye girmiş ve uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalamıştı.

Torbacı berbere adli kontrol

Operasyon kapsamında dükkanda ve bir şüphelinin üstünde çok miktarda bonzai ele geçiren polis, iş yeri sahibi "torbacı berberi" ve 2 müşterisini gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Kıvanç Y., berber Uğur D. ve Orçun C. ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

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