(Özel) İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi
Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların "Evde kalın" çağrılarına uyması sonrası sokak hayvanları aç kaldı.
16.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:45
Korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin "Evde kalın" çağrılarına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Ancak vatandaşların evde kalması nedeniyle sokak hayvanları aç kaldı. Bu duruma duyarsız kalmayan Rıfat Ateşoğlu, arkadaşlarıyla buluşarak bir marketten mama satın aldı. Ardından otomobille Çatalca'daki ormanlık alana giden gençler, buradaki sokak hayvanlarını mama verdi. Oradaki yaşlı bir adam da gençlere yardım etti. Gençlerin bu hareketi vatandaşların takdirini topladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA