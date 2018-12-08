İstanbul'da İlginç Görüntü

İstanbul Bahçelievler
'de bir şahıs motosikletine koli bandı ile bisiklet sabitleyip trafiğe çıktı. Bisikletle birlikte trafikte seyreden motosikletli görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlginç görüntü, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan bir motosikletli, ortaya alışılagelmişin dışında bir görüntü çıkardı. Bir sürücü motosikletinin üzerine bisiklet koyup koli bandı ile sabitledi ve trafiğe çıktı. Motosikletinin üzerine koyduğu bisiklet ile trafiğe çıkan sürücü, ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Bu ilginç manzara karşısında bir vatandaş telefonuna sarıldı ve o anları saniye saniye kaydetti. - İSTANBUL
Bahçelievler,İstanbul
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:52