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İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'un en kalabalık noktaları sessizliğe büründü. Kentin simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında koronavirüs salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

05.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:39

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca insan evlerine kapandı, birçok mekan bir süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Bu durumda İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında koronavirüs salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerinin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.

EN KALABALIK NOKTALAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Dünya ülkelerinde salgın haline gelen koronavirüs, Türkiye'de de hayatı büyük ölçüde etkiledi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanlar boş kaldı. Turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi havadan görüntülendi.

ARAÇ KUYRUKLARI AZALDI

Salgından önce Şirinevler'de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor. TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortadan kayboldu. İstanbul genelinde virüs salgını öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler, şehirde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Korona sonrası İstanbul havadan böyle görüntülendi;

İstanbul’daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Sultanahmet, İstanbul, Türkiye, Yaşam, Güncel, Haber

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