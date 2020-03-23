Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar - Haberler

(Özel) İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı.

23.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:51
(Özel) İstanbul'da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul 'un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul'un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin "sokağa çıkmayın" çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

Konvoy halinde tünele girdiler

Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok... - Haberler Polisten drone ile evde kalın çağrısı - Haberler "Koronavirüs anne sütüne geçmiyor" - Haberler Prof. Dr. Aydın'dan, koronvirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı - Haberler İstanbul'da gençler "evde kalın" uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular - Haberler Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı - Haberler Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri - Haberler Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi - Haberler Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu - Haberler Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading