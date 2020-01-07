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(Özel) İstanbul'da motosikletli magandaların tek teker kazaları kamerada

Zincirlikuyu Mezarlığı ve Çağlayan'da motosikletle trafikte tek tekerlek üzerinde giden magandalar bu kez baltayı taşa vurdu.

07.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:56 (Özel) İstanbul'da motosikletli magandaların tek teker kazaları kamerada
Mezarlığı ve 'da motosikletle trafikte tek tekerlek üzerinde giden magandalar bu kez baltayı taşa vurdu. Dengelerini kaybeden sürücüler kaza geçirerek hafif şekilde yaralanırken, 'de ise dikkatsiz sürücü motosikletliye çarptı.

Zincirlikuyu Mezarlığına motosikletle gelen genç sürücü, tek tekerlek üzerinde gitmek istedi. Mezarlık içerisini parkura çeviren maganda şov uğruna akrobatik hareket yaptığı esnada baltayı taşa vurdu. Dengesini kaybeden genç sürücü, yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kağıthane Çağlayan Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ise başka bir motosikletli maganda, trafikte tek tekerlek üzerinde gittiği esnada dengesini kaybederek yola savruldu.

Şov yaparken baltayı taşa vurdular

Sürücülerin kazalarını arkadaşları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Şişli Pangaltı Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde ise trafikte seyir halinde olan motosikletliye, sağa dönüş yapan dikkatsiz sürücü otomobiliyle çarptı. Motosikletliyle yere savrulan genç kazayı yara almadan atlattı. Motosikletli o anları sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, Çağlayan, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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