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(Özel) İstanbul'da otobüsü sollamak isteyen motosikletli gencin kazası kamerada

Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli genç, belediye otobüsünü sollamak istediği esnada refüje girerek takla attı.

24.07.2019 10:18 (Özel) İstanbul'da otobüsü sollamak isteyen motosikletli gencin kazası kamerada
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli genç, belediye otobüsünü sollamak istediği esnada refüje girerek takla attı. Yere savrularak hafif şekilde yaralanan gencin ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden gezinti için çıkarak 34 BRN 698 plakalı motosikletine binen Tayip Ö., cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra yavaş bir şekilde ilerleyen belediye otobüsünü sollamak için hızlandı. Ters istikametten sollama yapmak isteyen genç, otobüsü geçecek aralığı bulamayınca refüje çıktı. Trafik levhasına çarpan genç takla atarak yere savruldu. Kaza sonucu motosikletli genç hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak gencin yanına geldi. Gencin motosikletini kaldırmasında yardımcı olan vatandaşlar durumunun nasıl olduğunu sordu. İyi olduğunu belirten genç, maddi hasar gören motosikletine binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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