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(Özel) İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakaları nedeniyle hızla düşen ıspanak alımlarının ardından, pazarcı esnafı pazara ıspanak getirmekten vazgeçti.

14.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:49(Özel) İstanbul'da pazara ıspanak gelmiyor
'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakaları nedeniyle hızla düşen ıspanak alımlarının ardından, pazarcı esnafı pazara ıspanak getirmekten vazgeçti. Birçok esnaf tezgahından ıspanağı kaldırırken vatandaşlar ise ıspanağın bedava verilmesi durumda dahi almayacaklarını dile getirdi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklı zehirlenme vakalarının ardından, mutfağın vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan ıspanağa rağbet düştü. Daha önce halk pazarlarında ev kadınlarının alışveriş listesinde bulunan ıspanak, yaşanılanların ardından listeden çıkarıldı. Birçok pazarcı esnafı ıspanağın alıcı bulmamasının ardından pazarda ıspanağı tezgahından çıkardığı görüldü. Pazarcılar pazara ıspanak getirmekten vazgeçti. Öte yandan pazarcılar İstanbul Toptancı Hali'nde ıspanakların beklediğini kimsenin almak istemediğini belirtti. Satılır niyetiyle tezgahına ıspanak koyan bazı pazarcılar ise ıspanağın sağlıklı olduğunu inandırmak için çiğ çiğ tüketmeye devam etti.

"Ispanağı getirdiğimiz gibi çöpe atıyoruz"

Vatandaşın ıspanak almamasından yakınan sebze ve meyve pazarında esnaflık yapan Mehmet Uzun, "Ispanak halde bedava kimse almıyor. Zehirleneceğiz diye almamaya başladılar. Ispanak bedava ama vatandaş almıyor. Ispanağı getirdiğimiz gibi çöpe atıyoruz. Tezgahlara getiriyoruz ama kimse almayınca çöpe atıyoruz. Şimdi kabak, karnabahar alıyorlar" dedi.

"Eskisi gibi alınmıyor"

Eskiden 10 kasa getirdikleri ıspanağı şimdi 2 kasaya düşürdüklerini ifade eden Esnaf Hamza Kaymak, "Ispanak getiriyoruz ama az getiriyoruz. Eskiden 10 kasa getiriyorsak şimdi 2 kasaya düşürdük. Fiyatını 5,6 liraya düşürdük diyoruz yine almıyorlar. Çıkan yüzünden kimse almıyor. İlk günler de kimse almıyordu yine şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tabi eskisi gibi alınmıyor. Bir müşterim var, lokantaya ıspanak götürüyordu gelen müşterileri yemediği için geri getirdi. Şu an ıspanak mevsimi alsınlar" şeklinde konuştu.

"Ailecek ıspanağı çok seviyoruz"

Zehirli olduğu için almadığını söyleyen müşteri Filiz İlkyaz, "Zehirli olduğunu duyduk o yüzden almıyorum. Korkudan deneyemedim. Neyin olacağını bilemediğimiz için güvenemiyorum. Ailecek ıspanağı çok seviyoruz. Şimdi korkudan alıp çocuklarıma yediremiyorum" dedi.

"Bedavada verseler almam"

Bedava verseler de almayacağını anlatan müşteri Makul Kuşçu, "Ispanak zehirli olduğundan dolayı almıyorum. Ne kadar garantide de deseler o riski göze alamam. Bedava da verseler almam. Çocuklarımın hayatı risk konusu olmuş olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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