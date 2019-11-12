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Sapık dehşeti kamerada! 9 yaşındaki çocuğu ormanlık alana götürdü

İstanbul Pendik'te 9 yaşındaki çocuğu ormanlık alana götüren sapık, kameralara yakalandı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

12.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:53

'te bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

AİLE HABERDAR OLUP POLİSİ ARADI

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

KAMERALARA SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.

Sapık dehşeti kamerada! 9 yaşındaki çocuğu ormanlık alana götürdü

Pendik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (18)
BEG:Bence biri birini öldürürse cezası idam olmalı . Bu tarz insan sıfatını haketmeyen mahluklar için de kısırlaştırma uygulanabilir.
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ADA:idam yerine af çıkarsa sonuç beşe ona katlar
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HAMİT:Bu tip mahlukların savunulacak ve acınacak bir durumda olmadıkları aşikar. ilk önerim idam ikincisi ise o hayatını kararttığı yavruya yaptığı muamelenin aynısının uygulanmasıdır.
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ÖZGÜR:Acilen bulunup ibret olsun diye diri diri yakılmalıdır
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VATANDAŞ:Mantıklı
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YAZIKLAR OLSUN:eeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyy baştakiler. bu iğrençlikleri görmüyormusunuz?daha neyi bekliyorsunuz?milletin sizin gibi korumaları yok. yoksa siz başka ülkede mi yaşıyorsunuz?
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ANTİ YABANCI:bu sapıklar için idam getirmeyenleri toprak kabul etmeyecek siz de hala seçmeye devam ederek bu vebale ortak olun. . .
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BEYİNLİ:adam orda idam olmalı ceza gelmeli demiş. sadece yorum olsun diye yazmışsın. başka bir cacık yok.
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ANTİ YABANCI:BEYİNSİZ rumuzuyla cevap yazan beyinsiz sapık senmisin yoksa
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BEYİNSİZ:Senin tek derdin idam zaten. Toprak kabul etmeyecek bu nasıl bir teşbih. Allah cehenneme atacak de bari. He ozaman müslümansın sanarız. Müslümansan eğer önceliklerin idam olmamalı başka şeylerde var daha elzem olanlar tabi sen o küçük beynini kullanmayacaksın bunu gerçekten bildiğim için seni beynini kullanmaya bile teşvik etmiyorum hatta dahada zıtlaşıp kalbindeki pisliği kusmanı sağlıyorum şuan.
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