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(Özel) İstanbul'da tek teker terörü

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini hiçe sayan magandalar kameralara yansıdı.

02.10.2019 09:04(Özel) İstanbul'da tek teker terörü
İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini hiçe sayan magandalar kameralara yansıdı.

İstanbul Çağlayan'da ve Üsküdar Çengelköy'de motosikletli magandalar tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Çağlayan'da 2 motosikletlinin trafikte terör estirdiği anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşın kendilerini kaydettiğini gören magandaların rahat bir şekilde "Instagram'ın var mı?" diye sormaları bu kadarına da pes dedirtti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar tek teker yaparak trafikte seyretmeye devam etti.

Üsküdar Çengelköy'de ise 2 arkadaş tek teker yaptıkları sırada kendi görüntülerini çekti. Yaptıkları tehlikeli hareketleri telefonla kayıt altına alan magandalar görenleri şaşkına çevirdi. - İSTANBUL

İstanbul, Üsküdar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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