Yolcuların Kapıdan Sarktığı Tehlikeli Yolculuk Kamerada!

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs sürücüsü, yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde minibüsü doldurdu. Yolcuların kapıdan sarktığı tehlikeli yolculuk, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

İSTANBUL'DA ÖLÜM YOLCULUĞU

İstanbul Başakşehir Şahintepe'de trafikte seyir halinde olan bir minibüsü gören sürücüler, içerisinin tıka basa yolcu dolu olduğunu gördü. Doluluktan dolayı yolcuların kapılardan sarktığı olayda, vatandaşların canını bir an olsun umursamayan minibüs şoförü ise bu şekilde seyretmeye devam etti. Başka bir sürücü ise o anları kaydetti.

BAYRAMPAŞA VE SULTANGAZİ'DE BENZER GÖRÜNTÜLER

İstanbul'un Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde ise patenli gençler, trafikteki araçların arasında ve buldukları bir araca tutunarak seyretti. Yürekleri ağza getiren gençler cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA