Haberler » Güncel » İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada!

İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada!

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şaşkına döndü. Küçük çocuğun hareket halinde tramvaya tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

08.10.2019 09:57

İstanbul'da Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu. Hareket halindeki tramvaya tutunan çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'da görenleri şoke eden görüntüler geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş'ta kaydedildi. Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya küçük bir çocuğun asıldığını gördü.

KÜÇÜK ÇOCUK YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Manzara karşısında şoke olan sürücü, hemen çocuğu uyararak inmesini istedi. Ancak hareket halinde olan tramvaya tutunmaya devam eden çocuk, metrelerce bu şekilde seyretti. Çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde, küçük çocuğun tramvaya asıldığı korkunç anlar kamerada!

İstanbul, Bağcılar, Kabataş, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(3)
EDİTÖR:Bu yaşta tramvaya takılan büyüyünce uçağa takılır :)))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ELLY:İNANAMIYORUM , KENDİ Mİ ÇIKMIŞ, KAÇ YAŞINDA BU ÇOCUK, YA BİR ŞEY OLSAYDI :(
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TURKO:eee ipini koparan istanbula gelirse olcagı buuu
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Vapurda taciz iddiasına gözaltı
16:38 Kiribati açıklarında geçen yıl batan tekne
16:38 Vatandaşlardan sınıra giden askerlere sevgi seli
16:38 9 bin tl'ye kızıl geyik avı
16:38 Kadıköy-karaköy vapurundaki şüpheli yakalandı
16:37 Tahliye kararı verilen bahçelievler'deki okulda son durum
16:37 İbb meclis üyesi ak parti'li duran: yenikapı'da şov yaptınız ama sizin meclis üyeniz kullanıyor