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(Özel) İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın korona virüs salgınını bahane ederek "Kolonya ister misin?

23.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:01
(Özel) İstanbul'da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol
Okmeydanı 'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın korona virüs salgınını bahane ederek "Kolonya ister misin?" diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekmiş ve evine doğru yola koyulmuştu. Yaşlı adam yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs, korona virüs salgınını bahane ederek yaşlı adama kolonya uzatmıştı. Bir süre daha adamı takip eden zanlı, ardından darp ettiği yaşlı adamın cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Reşit Y. (53), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. "Dolandırıcılık" ve "kötü muamele" gibi suçlardan emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin maske taktığı zanlı, İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Okmeydanı, Beyoğlu, 3. Sayfa

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