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(Özel) İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "sokağa çıkma yasağı" getirilmesi nedeniyle Beyoğlu'nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı şoförler araca almadı.

29.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:05

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "sokağa çıkma yasağı" getirilmesi nedeniyle Beyoğlu 'nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı şoförler araca almadı. Duruma sinirlenen yaşlı adam, otobüs şoförüne tepki gösterdi.


Korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da artarken, 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dışarıya çıkması yasaklandı. Evine gitmek için Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otobüs durağında bekleyen 64 yaşındaki Vural Tilgin'i ise şoförler araca almadı. Gelen otobüse binmek isteyen yaşlı adamı şoför almayarak kapıyı kapattı. Otobüs uzaklaşırken, duruma sinirlenen adam ise kapısına vurarak, "64 yaşındayım izin kağıdım var" diyerek tepki gösterdi. Bir süre daha durakta bekleyen Tilgin, herhangi bir otobüse binemeyince duraktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

(Özel) İstanbul’da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, 3. Sayfa

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İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı

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